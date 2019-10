Rijkswaterstaat waarschuwt voor zware avondspits door protesterende boeren

Niet alleen rond Den Haag, maar ook elders in het land kan vertraging ontstaan door boeren die op de snelweg rijden, waarschuwt Rijkswaterstaat.

Weggebruikers wordt geadviseerd om goed voorbereid op weg te gaan door vooraf de verkeersinformatie te checken en onderweg de aangegeven omleidingsroutes te volgen.

Er worden extra weginspecteurs ingezet om waar nodig tractoren te begeleiden.



Woensdag overdag was het ook al druk op de weg vanwege het boerenprotest in Bilthoven en Den Haag. Overig verkeer werd omgeleid via Rotterdam als gevolg van de drukte op de wegen rond Den Haag.