Fortes speelde interlands met Kaapverdië: 'Mezelf laten zien op ander podium'

Toch twijfelde Fortes niet om af te zeggen. ''De twijfel kwam pas toen ik hoorde dat de wedstrijd tegen Congo niet doorging. Ik had al negentig minuten gespeeld en heb gevraagd of ik terug mocht naar de club als ik niet zou spelen. Dat was niet aan de orde. Mensen kunnen zeggen dat het maar oefeninterlands waren, maar voor mij was het ook een kans om me te laten zien op een ander soort podium.''

Kaapverdië won van Togo en speelde daarna onverwacht tegen een Franse topclub. ''De wedstrijd tegen Congo is afgelast, dus hebben we een oefenwedstrijd tegen Olympique Marseille gespeeld. We speelden gelijk tegen Europese top en daar moet je tevreden mee zijn.''