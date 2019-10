Robotarm die Statenbijbel overschreef zet laatste woord op papier: 'amen'

De robotarm die in Dordrecht de Statenbijbel heeft overgeschreven is klaar met z'n werk. Begin deze maand zette de arm het laatste woord op papier: 'amen'.

Wethouder Piet Sleeking (Cultuur) nam woensdagochtend de beschreven papierrollen met daarop de Statenbijbel in ontvangst.

In totaal heeft het karwei bijna een jaar geduurd. De robot begon in november vorig jaar met het overschrijven van de Statenbijbel op het Hof in Dordrecht. Koning Willem-Alexander zette toen de robotarm in werking, als onderdeel van de opening van de Ode aan de Synode, de viering van het 400-jarige jubileum van de Dordtse Synode.



Tijdens die kerkvergadering, die begon op 10 november 1618 en duurde tot eind mei 1619, werd onder meer besloten om de oorspronkelijke teksten van de bijbel uit het Aramees, Hebreeuws en Grieks te vertalen naar het Nederlands.

In 1637 was die klus pas klaar. Omdat de vertaling betaald werd door de Staten-Generaal, werd het de Statenbijbel genoemd.

Laatste woorden

Eigenlijk zou de robot tot juni 2019 in Dordrecht blijven, maar wegens succes mocht de robot nog even blijven staan. Zo kon belangstellend publiek zien hoe de arm de laatste woorden schreef.

"Er was ontzettend veel belangstelling voor. Iedereen die het Hof heeft betreden heeft event gekeken. Om de hoek zit ook de Statenschool. Ik heb de kinderen heel vaak gezien na school om te kijken hoe ver 'ie nu was", zegt Marianne Eekhout, conservator geschiedenis van het Dordrechts Museum.

Nu de robotarm klaar is, keert hij terug naar de Duitse makers van kunstenaarscollectief Robotlab. De zes door de robot geschreven papierrollen worden opgenomen in de collectie van Het Hof van Nederland. De rollen kunnen in de toekomst gebruikt worden bij tentoonstellingen.

"We streven ernaar om de rollen zo vaak mogelijk aan het publiek te laten zien. Het is echt iets tastbaars wat we nu over hebben van die prachtige viering van de Ode aan de Synode die we achter de rug hebben", zegt conservator Eekhout.