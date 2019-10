Expert over paddenstoelen: 'Eet alleen wat je kent'

Voor de paddenstoelenliefhebber is de herfst het moment om op ontdekking te gaan. Vanaf oktober schieten de meeste paddenstoelen uit de grond. Groenexpert Huib Sneep, lid van het expertteam van Rijnmond, vertelt waarom je paddenstoelen voornamelijk in de herfst ziet en of je wilde paddenstoelen kunt eten.

De paddenstoel is een echt herfstproduct. Paddenstoelen hebben veel vocht nodig en daarom zie je ze voornamelijk in de herfst. Ze vertellen een heleboel over de grond en bomen.

Giftige paddenstoelen

Paddenstoelen zijn het bewijs dat er enorme schimmelnetwerken in de bomen en bodem aanwezig zijn. "Het bodemleven is heel belangrijk voor de natuur. Paddenstoelen dragen bij aan een gezond bodemleven", vertelt Huib.

Huib vertelt dat je niet zomaar elke paddenstoel kunt eten. "Je moet alleen eten wat je kent. Ga niet met een boekje naar buiten en denken 'deze lijkt er wel op'. Het is namelijk heel moeilijk om te zien of een paddenstoel giftig is."

De zwavelzwam

Kleur, grote of vorm laten niet zien of een paddenstoel giftig is. Welke paddenstoelen kan je dan wel eten? Een bekende is de champignon, maar ook de zwavelzwam is heel lekker en makkelijk te herkennen. "De zwavelzwam is knalgeel en kan ongeveer anderhalve kilo wegen. Ze zitten altijd hoog in de boom."

De zwavelzwam heeft een bijzondere smaak. De smaak en textuur van de zwavelzwam komt overeen met dat van kippenvlees. De Engelse naam 'chicken of the woods' geeft dit ook aan. "Als je het bereid met peper, zout en een beetje kerrie, lijkt het net kipfilet."

Paddenstoelen zijn vruchtlichamen. Er zitten veel mineralen en eiwitten in. "Ze zijn zeer voedzaam. Dat zie je ook in de natuur. Eekhoorns eten bijvoorbeeld vaak paddenstoelen."

