Vaccineren bij huisdieren blijft belangrijk

Je huisdier vaccineren of juist niet? Over het weigeren van vaccinaties is de afgelopen tijd veel geschreven. Maar ook het aantal inentingen bij huisdieren is de laatste jaren afgenomen. Volgens dierenarts John de Deugd, lid van het Rijnmond expertteam, is het wel degelijk belangrijk om je huisdieren in te enten.

De meeste vaccinaties worden bij honden, katten en konijnen gedaan. "De basisvaccinaties bij honden bestaan uit hondenziekte, hepatitis, Parvo en ziekte van Weil. Katten worden ingeënt tegen kattenziekte en niesziekte. Konijnen worden ingeënt tegen myxomatose en RHD", vertelt John.

Regelmatig inenten

Hiernaast moeten de honden tegen kennelhoest worden ingeënt wanneer ze naar pensions of hondentraining gaan. Wanneer je hond naar het buitenland gaat moet hij tegen hondsdolheid worden gevaccineerd.

Bij sommige vaccinaties moet je jaarlijks terugkomen. " Dat geldt voor kennelhoest, niesziekte en ziekte van Weil. Kattenziekte, hondenziekte, Parvo en hepatitis om de drie jaar."

Binnenkatten

Volgens John is het heel belangrijk dat huisdieren worden gevaccineerd. "Het beschermt tegen hele vervelende ziektes die heel slecht te behandelen zijn." Het is belangrijk dat de binnenkatten niet vergeten worden. Als eigenaar kan je zelf de kattenziekte mee naar binnen nemen. Hiernaast is je lieve huisdier extra kwetsbaar wanneer hij even ontsnapt of naar de dierenarts moet.

Je kan tegenwoordig bij de dierenartsenpraktijk controleren of de volgende vaccinatie alweer nodig is. "Tegenwoordig zijn er veel snel testen in de handel. Je kan dan testen of ze tegen bepaalde ziektes nog voldoende antistoffen hebben."

Het kost ongeveer vijftig euro per jaar om je huisdier goed te vaccineren. Volgens John is dit het geld waard, want als je dier echt ziek wordt zullen de kosten veel hoger zijn.