Zorgen om invoer levende dieren na harde brexit

Renpaarden uit het Verenigd Koninkrijk kunnen na een eventuele no-deal brexit niet meer met de ferry de grens over naar Nederland. Levende have uit Engeland moet vanaf dan bij de grens worden geïnspecteerd en Nederland heeft daar geen officieel keurpunt voor. Het is een van de gevolgen van nieuwe wetgeving na een eventuele harde brexit, bleek tijdens een bijeenkomst met diverse betrokken partijen bij Stena Line in Hoek van Holland.

Staatssecretaris Menno Snel (financiën) is optimistisch. “Als op 1 november het Verenigd Koninkrijk kiest om uit de Europese Unie te stappen, dan is Nederland klaar voor elk scenario. We weten veertien dagen voor het verstrijken van de termijn helaas nog steeds niet waar we aan toe zijn, maar we hebben ons voorbereid op het slechts mogelijke scenario. Daarmee zijn we eerder gestart dan andere landen. De uitkomsten van de goede samenwerking tussen alle partijen stellen mij gerust.”

Douaniers

Zo heeft Rijkswaterstaat een verkeerscirculatieplan ontwikkeld, waardoor het verkeer soepel in Hoek van Holland en de Rotterdamse kan blijven verlopen. Het Havenbedrijf Rotterdam bedacht een digitaal aangifteloket, genaamd Portbase. Hierin delen overheidsinstanties en 4200 aangesloten bedrijven allerlei data met elkaar. De douane heeft 928 nieuwe banen gecreëerd. Per 1 november kunnen al 600 douaniers aan de slag, de rest volgt eind december.

Zorgen zijn er wel over mogelijke vertragingen, met name van kleine vervoerders die hun documenten niet op orde hebben. “De afhandeling op de terminal kan straks binnen vrijwel dezelfde tijd, mits alle vervoerders hun goederen vooraf hebben aangemeld bij Portbase”, aldus directeur Annika Hult van Stena Line Nederland.

Geen uitzondering

“Vervoerders werken nu al met een strak schema, zeker in de groente en fruithandel. Maar we gaan voor niemand een uitzondering maken. Wie zijn goederen niet heeft aangemeld, wordt straks niet bij de terminal geaccepteerd. Wie zich dus nu nog niet heeft voorbereid heeft, krijgt straks echt een probleem”, zegt Hult.

Vooral in de levende handel is er nog veel onduidelijk. Het Verenigd Koninkrijk communiceert de exportregels nu alleen via een website. “Dat kan per dag veranderen”, aldus brexitcoördinator Peter Verbaas van de NVWA. En dat frustreert. “Waar de exportregels op de valreep nog tussen Brussel en Londen moeten worden afgesproken, zijn de regels voor import glashelder: planten en dieren moeten bij binnenkomst worden geïnspecteerd.”

De NVWA heeft 100 van de 143 noodzakelijke dierenartsen inmiddels geworven. Er zijn twee keurpunten ingericht in het Westland voor agrarische goederen. Maar er is vooralsnog geen oplossing voor de zogeheten veterinaire goederenstroom. Nederland laat de keuring over aan het bedrijfsleven, maar die ziet daar vooralsnog onvoldoende brood in vanwege de onduidelijke situatie rondom brexit.

Keurpunt

Dat heeft consequenties voor alle levende dieren. Zo komen momenteel 2700 renpaarden per jaar uit het Verenigd Koninkrijk. Die kunnen normaal gesproken met de juiste papieren zonder problemen met de ferry naar Nederland, maar die route is na een no-deal brexit niet langer mogelijk. Het Verenigd Koninkrijk heeft zelf geen keurpunt en laat dit over aan de importerende landen.

Frankrijk heeft recent wel met staatssteun een keurpunt ingericht. De renpaarden komen dus straks via Calais het vasteland op. Daarmee verliezen wij een belangrijke partij”, zegt Annika Hult teleurgesteld.

Kuikens

Voor broedeieren en eendenkuikens is op de terminal van Stena Line in Hoek van Holland wel een private partij gevonden die een keurpunt wil inrichten. Engeland levert 95 procent van de wereldmarkt aan eendenkuikens. In Colchester zit een van de grootste boerderijen ter wereld. Dit is een belangrijke klant voor Stena Line. De ferrymaatschappij heeft daarom op het eigen terrein een gebouw vrijgemaakt voor dit nieuwe keurpunt.

Het zijn de last-minute maatregelen die getroffen worden voor een mogelijk uittreden van het Verenigd Koninkrijk. “Andere landen zijn pas later gestart met de voorbereidingen en dat is ons voordeel”, stelt algemeen-directeur Hult van Stena Line Nederland.

“We hebben alles gedaan om op tijd te kunnen blijven varen en onze klanten te bedienen. We hebben IT-oplossingen gevonden, vergunningen aangevraagd, personeel opgeleid en scenario’s geoefend. Het Verenigd Koninkrijk is helaas nog lang niet zo ver.”