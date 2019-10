Expert: 'Nieuwe E10-benzine heeft alleen maar voordelen'

"E10 wordt gemaakt van suikerbiet en mais. Daar wordt zetmeel en suiker uit onttrokken. Daar wordt vervolgens alcohol of bio-ethanol van gemaakt", vertelt Jos. De nieuwe brandstof is beter voor het milieu. Bio-ethanol is een natuurlijke grondstof, daardoor wordt de CO2 uitstoot verminderd.

Toevoegen van een biobrandstof maakt de benzine niet duurder. Volgens Jos heeft de nieuwe E10 eigenlijk alleen maar voordelen. "Er zijn geen aanleidingen om te denken dat de auto zich anders gaat gedragen. Er kan een klein verbruiksverschil ontstaan, maar dit is maar 1 à 2 procent. Het verschil tussen rijkwaliteit is verwaarloosbaar."

Volgens Van der Drift kunnen de meeste automobilisten zorgeloos gebruik maken van de nieuwe brandstof. "Vanaf bouwjaar 2000 kan 95 procent van de auto’s hierop rijden. Oldtimers kan je beter niet van deze brandstof voorzien. Bepaalde rubberen delen kunnen oplossen en dit kan zorgen voor lekkages."

Wanneer je twijfelt of je auto geschikt is, kan je via de website e10check.nl kijken of je auto de nieuwe brandstof aankan. Als je niet met E10 kunt tanken, kan je gewoon gebruik maken van de E5-benzine. Deze brandstof is iets duurder, maar ook de klassieker kan hiermee mobiel blijven.