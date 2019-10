Koerden demonstreren in Rotterdam: 'Erdogan, terrorist!'

Koerden demonstreren woensdagavond aan het Kruisplein in Rotterdam tegen de Turkse inval in Noord-Syriƫ. Ze eisen onder meer een no-fly zone en economische sancties tegen Turkije.

De Koerden demonstreren van 19:00 uur tot 20:00 uur. Honderden staan met spandoeken aan het Kruisplein en roepen leuzen als 'Erdogan, terrorist!'. Ook een tiental Turken protesteert en steekt vuurwerk af.

De gemeente heeft de demonstranten een vak toegewezen waar zij kunnen demonstreren. Ook is een vak voor eventuele tegendemonstranten aan de andere zijde van de trambaan ingericht. Er hebben zich geen tegendemonstranten bij de gemeente gemeld, maar de gemeente houdt er rekening mee dat de demonstratie een tegengeluid op kan roepen.

De gemeente verwacht dat maximaal honderd mensen woensdagavond zullen betogen aan het Kruisplein.

PKK

Ook in andere steden zijn er deze week protesten, onder meer in Arnhem en Den Haag. Zaterdag is een grote landelijke demonstratie in Amsterdam.

De Koerden vinden dat Nederland en de EU zich laten gijzelen door Turkije. Dat land dreigt alle vluchtelingen uit Syrië door te laten naar Europa als de EU sancties oplegt aan Turkije.

Vorige week begon Turkije een offensief tegen de Koerden, die het grensgebied in Syrië controleren. Ankara beschouwt de Koerdische milities van de YPG in Syrië als verlengstuk van de PKK, die als een terroristische beweging wordt gezien.