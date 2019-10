'Kleine kans dat pand Hudson's Bay opnieuw gebruikt wordt als warenhuis'

Dat laat Kathmann weten in antwoorden op vragen die D66, PvdA en SP hadden gesteld over het pand.

"Wij voeren geen beleid op het aantal warenhuizen in de stad en zien ook geen reden om dit te gaan doen. Wel zien we in lijn met de doelen die we gezamenlijk als stadsbestuur hebben gesteld dat deze kostbare ruimte in onze binnenstad op goede wijze benut blijft en zien - als volledige invulling met detailhandel niet aan de orde is - voldoende mogelijkheden voor gehele of gedeeltelijke herontwikkeling van het pand naar andere functies", schrijft Kathmann.

Omvorming

Een gedeeltelijke omvorming van het pand aan Hoogstraat naar woningen of werklocaties is wat de wethouder betreft een goede mogelijkheid om te verkennen.

Alle winkels van Hudson's Bay in Nederland, dus ook die in Rotterdam, gaan eind dit jaar dicht. Het gaat vanaf het begin al erg slecht met de opvolger van de V&D. Er komen veel te weinig klanten. Daarom trokken de aandeelhouders de stekker eruit.