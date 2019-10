Gebiedscommissie Hoek van Holland wil in gesprek met bewoners over stofoverlast

De gebiedscommissie Hoek van Holland wil in gesprek met bewoners, de milieudienst en bedrijven over de stofoverlast in de badplaats.

Bij een zuidwestenwind waait er stof van steenkool over Hoek van Holland. Het stof komt van de overslagbedrijven EECV en EMO. De gesprekken moeten duidelijk maken wat er te doen is tegen het stof.

Vooral begin augustus veroorzaakte het stof veel overlast. Er kwamen toen op 1 dag bijna 100 klachten binnen, 10 keer meer dan normaal in een heel jaar.

Wethouder Bonte antwoordt in vragen van de gemeenteraad dat het stof geen kwaad kan. De concentraties gevaarlijke stoffen zijn minimaal, zegt Bonte. Ook is in augustus nog met de bedrijven afgesproken dat ze maatregelen nemen om overlast tegen te gaan, zoals het natsproeien van het terrein en het plaatsen van stofafzuiginstallaties. Maar of dat voldoende is, moet uit het overleg blijken, zegt Bonte.