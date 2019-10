Politiecontrole in Krimpen aan den IJssel op fietsverlichting

Boete voor fietsers zonder licht in Krimpen

Het is nog even wennen om in het donker naar school te fietsen, maar in Krimpen aan den IJssel hoeven de jongeren niet op respijt van de politie te rekenen. Daar worden ze gelijk op de bon geslingerd voor fietsen zonder licht.

"Ze zijn hardleers. Met spuitkrijt waarschuwen we op fietspaden: doe je verlichting aan. Je kan niet aan de gang blijven met waarschuwen, daar trekken ze zich weinig van aan", zegt agent Rob Koster.

Vergeten

In Nederland is vorige week de campagne 'Zet je licht aan' gestart. Ook in Krimpen worden fietsers op meerdere plekken gewaarschuwd de fietslampjes te gebruiken. En nu volgt daar een politiecontrole op.

Volgens de ANWB fietst één derde zonder verlichting. Vooral jongeren kunnen lichtzinnig denken over het nut van verlichting. "Ik maak regelmatig mee dat ze hun lampen niet aanzetten terwijl ze die wel op de fiets hebben zitten. 'Ja, vergeten', zeggen ze dan", vertelt agent Koster.

Stijging

Het aantal verkeersdoden stijgt. Ook stijgt het aantal fietsers dat betrokken is bij een ongeluk. Dat wil nog niet zeggen dat dat komt door geen verlichting op de fiets, maar agent Koster benadrukt het belang van goede verlichting voor de veiligheid in het verkeer.

"Automobilisten spreken me heel veel aan dat ze die fietsers niet zien. Ze dragen donkere kleding, zonder licht, mijn ruiten zijn soms beslagen en het regent. Het is gewoon gevaarlijk."

Spaarpot omkeren

Jongeren tussen de twaalf en zestien jaar krijgen een halve boete van 27,50 euro. Volwassenen moeten de volle mep afrekenen: 55 euro. Kinderen onder de twaalf jaar krijgen een brief van de burgemeester thuisgestuurd. "Dan balen ze. Dat is even de spaarpot omkeren", zegt agent Koster. Hij hoopt dat dat de jongeren en volwassenen hun lesje hebben geleerd.

De bekeurde jongeren wilden niet reageren voor de microfoon van de verslaggever. Wel de jongeren die de dans ontspringen: "Oh ja, ik moet mijn licht aandoen", zegt een jongen die de politiecontrole op tijd heeft gezien. "Mijn moeder hamert er altijd op dat ik mijn licht moet aandoen", zegt een ander.