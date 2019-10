'Wij willen de liefde voor het draaiorgel doorgeven'

Met een serieuze blik schudt Kumar Bos een bakje met muntjes ritmisch op de muziek van zijn draaiorgel in de Rotterdamse binnenstad. Een glimlach ontstaat als een voorbijganger een muntstuk in het bakje stopt.

De 34-jarige Kumar vertegenwoordigt een nieuwe generatie draaiorgelmannen. Onlangs is de Nederlandse draaiorgelcultuur erkend als Immaterieel erfgoed. Kumar vindt die erkenning heel waardevol.

Op dinsdag assisteert Kumar zijn mentor Peter de Groot die dit werk al 45 jaar doet. De route brengt Kumar en Peter langs de markt op de Binnenrotte via de Hoogstraat weer richting de markt. Ze blijven een paar minuten op verschillende plekken op de markt staan. Op de Hoogstraat staan ze een half uur op diverse plekken.

"Vroeger waren er veel meer orgels in Rotterdam", zegt Kumars mentor Peter de Groot. "Nu zie je er nog maar een paar. Wij hopen het door te geven aan de volgende generatie."

Verjonging

De interesse voor het draaiorgel was er al toen Kumar kind was. Hij kon zijn ogen niet van het draaiorgel afhouden. “Het totaalplaatje is mooi. De muziek, de beweging, hoe het eruit ziet en je bent onder de mensen. Het is ingewikkelder dan iedereen denkt.”

Het leven van de draaiorgelman is volgens Kumar lastig. “Als je puur op straat staat dan is het heel moeilijk. Je moet het ook hebben van verhuur voor een bruiloft of feest.” Toch ziet hij de toekomst van de draaiorgelcultuur optimistisch tegemoet. Hij ziet verjonging bij zijn collega’s. “Het wordt doorgegeven aan de volgende generatie. Er zijn ook jongeren die muziek schrijven voor het orgel.”

Elke zaterdag staat Kumar in Berkel en Rodenrijs met zijn eigen draaiorgel.