Heren Sliedrecht Sport blijven koploper Eredivisie

De heren van Sliedrecht Sport hebben hun (gedeelde) koppositie in de Eredivisie met succes verdedigd. In eigen huis hadden de Sliedrechters geen kind aan VoCASA uit Nijmegen: het werd 3-0 in sets.

"Het was een zakelijke overwinning maar bij vlagen wel slordig", zei coach Paul van der Ven na afloop van de wedstrijd. Waar de thuisploeg de eerste set met grote overmacht won (25-15) liet het de bezoekers uit Nijmegen in de daaropvolgende sets heel dichtbij komen (25-22 en 25-23).

Ook Wessel Anker, afgelopen zomer overgekomen van landskampioen Orion, was kritisch: "We winnen wel, maar dit was een stuk minder dan afgelopen weekend", verklaarde de routinier, die in de openingswedstrijd met zijn nog van landskampioen Orion (3-1) wist te winnen.

Aankomend weekend mag de ploeg van Van der Ven op bezoek bij Taurus uit Houten. Die ploeg doet het met één punt uit twee wedstrijden aanzienlijk minder. Sliedrecht Sport staat daarentegen bovenaan met zes punten, al deelt het de koppositie nog wel met het Groningse Lycurgus.