VIDEO: Ravage na plofraak in Vlaardingen

Aan de dr. Wiardi Beckmansingel in Vlaardingen is in de nacht van woensdag op donderdag een plofkraak geweest. Omwonenden hoorden rond 04.00 uur harde klappen.

De explosievenexpert van de politie doet onderzoek of het veilig genoeg is om in de buurt van de pinautomaat te komen.

Volgens ooggetuigen is er sprake van een ravage. Zo is een deel van de gevel van een Albert Heijn-filliaal weggeblazen. "Het is toch wel weer een hoop verwrongen staal", zegt verslaggever Jacco van Giessen. "Allerlei zaken die uit de muur zijn gerukt liggen om de pinautomaat heen."

Volgens de verslaggever is een opmerkelijk groot gebied afgesloten door de politie. "Sommige brokstukken zijn zeker honderd meter verderop terechtgekomen", legt hij uit. "Brokstukken zijn ook in de buurt van auto's beland."

Volgens mensen in Vlaardingen zou de klap tot in de wijk Holy te horen zijn geweest.

Spijkenisse



Het is al de tweede plofkraak in onze regio in een week. Vorige week donderdag was het raak in Spijkenisse. Toen moesten ook meerdere woningen in de bovenliggende flat ontruimd worden. De politie onderzoekt of er verbanden zijn tussen de plofkraak in Vlaardingen en die van vorige week in Spijkenisse.



In Zwijndrecht was in juni ook een plofkraak in winkelcentrum Zwijndrecht.