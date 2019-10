In Rotterdam-Alexander is in de nacht van woensdag op donderdag een tuinhuisje op een volkstuinencomplex uitgebrand. Het gaat om een huisje van volkstuinencomplex Ommoord aan de Koperweg.

Het vuur in het huisje is rond 04.00 uur ontstaan. Volgens de brandweer is er van het huisje weinig meer over.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.