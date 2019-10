'Boom die het bombardement overleefde' niet verkozen tot Boom van het Jaar

De Lijnbaanplataan in Rotterdam heeft net niet de verkiezing Boom van het Jaar 2019 gewonnen. Een monumentale boom in Bladel (Brabant) kreeg iets meer stemmen. Dat meldt Trouw.

De afgelopen weken werd uitgebreid campagne gevoerd in Rotterdam voor de boom 'die het bombardement had overleefd'. Zo werden er lichtbakken langs doorgaande routes in Rotterdam geplaatst met de oproep om op de Lijnbaanplataan te stemmen.

De Rotterdamse boom kreeg uiteindelijk 9212 stemmen van het publiek. De Heksenboom, een oude beuk in Bladel, kreeg 9840 stemmen. De winnaar dingt mee naar de prijs 'Boom van het Jaar 2020' in een Europese verkiezing.

Eeuwenoud

De Lijnbaanplataan werd in 1851 geplant in de tuin van het voormalige Coolsingelziekenhuis. Het was een van de weinige overgebleven bomen na het bombardement op Rotterdam in 1940.

Uitslag per provincie

1. Noord-Brabant: Heksenboom in Bladel (9840 stemmen)

2. Zuid-Holland: de plataan in Rotterdam (9212)

3. Gelderland: zwarte populier in Opijnen (1319)

4. Zeeland: Beuk in Middelburg (1180)

5. Utrecht: de beuk op Sparrendreef in Vianen (695)

6. Limburg: de tamme kastanje in Vlodrop (679)

7. Overijssel: de eik in het bakhuis, Lattropp-Brecklenkamp (625)

8. Drenthe: de jeneverbes in Zeegse (518)

9. Groningen: de kabouterboom in Saaxumhuizen (253)

10. Friesland: populier in de Prinsentuin, Leeuwarden (222)

11. Flevoland: de scheve linde in Dronten (197)

12. Noord-Holland: iep op de Keizersgracht (93)