'Maashaven moet Woonhaven worden'

Een deel van de Maashaven moet worden gedempt en daar moet dan woningbouw komen. Dat is een plan van de PvdA in de Rotterdamse gemeenteraad. Het idee is om 2000 woningen te bouwen met ook veel ruimte voor groen.

De Maashaven was altijd een drukke haven voor binnenvaartschepen. Lagen de schepen er vroeger rijen dik, tegenwoordig is dat niet meer zo. Al een tijdje zijn er plannen om aan het begin bij het metrostation over de volle breedte een getijdenpark aan te leggen. Daar achter zou nu ook woningbouw kunnen komen.

Transformatie

Kevin van Eikeren is raadslid van de Rotterdamse PvdA en is met het voorstel gekomen. "De stad verkeert in een woningcrisis en de haven trekt steeds verder naar zee. Dat is een mooie kans om oude havengebieden te transformeren". Het plan is inmiddels ook al voorgelegd aan architecten, ontwikkelaars, woningcorporaties en stedenbouwkundigen.

Het idee is om vanaf het getijdenpark een deel van de haven op te spuiten tot aan de Sumatraweg op Katendrecht. Achter de Maassilo blijft dan nog wel een stuk water over voor binnenvaartschepen die de naastliggende fabriek kunnen bevoorraden. Andere binnenvaartschepen kunnen nog steeds in de haven terecht, maar dan aan de kop van het schiereiland.

Ook wordt voorgesteld om een brug aan te leggen tussen de Tarwewijk en Katendrecht. Nu liggen er aan beide zijden al landhoofden.

Zelfbewoningsplicht

Van Eikeren: "Als het aan ons ligt komt er een mix van sociale woningen, middenhuur en een klein randje dure woningen". De middendure woningen moeten niet te duur worden vinden de plannenmakers. Gedacht wordt aan een huur tussen de 800 en 1100 euro.

Ook wordt voor de koopwoningen gedacht aan een zelfbewoningplicht. "Als je daar dan een woning koopt, dan moet je er als het aan ons ligt ook minimaal 7 jaar gaan wonen. Dus geen ruimte laten voor nieuwe huisjesmelkers", aldus het PvdA-raadslid.

Uitzicht Katendrecht

Voor de bewoners op Katendrecht die aan de Maashavenkant wonen gaat hun uitzicht wel wat veranderen. Maar het nieuwe stuk land wordt niet helemaal volgezet wordt met appartementen. Ook wordt er rekening gehouden met de zichtlijnen van de woningen die er nu al staan.

"De Zalmhaven hebben we aangepakt in het verleden. Aan de Waalhaven Zuid-Zijde hebben we ook water drooggelegd, dus waarom kan dat ook niet hier?", aldus Kevin van Eikeren

Het plan wordt vandaag ingediend. Gevraagd wordt om snel met een onderzoek te starten naar de mogelijkheden en de kosten van het voorstel. Verwacht wordt dat nog voor het eind van het jaar het stadsbestuur met een reactie komt.