Boksbeugels, ploertendoder en schroevendraaiers bij demonstraties Turken en Koerden

Politie: boksbeugels, ploertendoder en schroevendraaiers in beslag genomen

In Rotterdam zijn bij de ongeregeldheden rond de Koerdische demonstratie tegen de Turkse inval in Noord-Syrië zijn 23 mensen opgepakt. Ze worden verdacht van openlijk geweld, mishandeling, vernieling en belediging. Er zijn meerdere wapens in beslag genomen.

Dat meldt de politie, een dag na de rellen op de West-Kruiskade. De arrestanten hebben allemaal de nacht doorgebracht in een cel. Bij een aantal van hen zijn onder meer om boksbeugels, een ploertendoder en schroevendraaiers aangetroffen. Drie agenten raakten gewond bij het demonstratiegeweld.

Hoeveel Turkse Nederlanders en hoeveel Koerdische Nederlanders onder de arrestanten zijn is nog niet duidelijk.

"De politie heeft hard moeten ingrijpen, omdat beide groepen de confrontatie met elkaar zochten en later ook met de politie", zegt woordvoerder Elianne Mastwijk. "Van beide partijen zitten er nu nog mensen vast."

De gemeente en de politie hadden rekening gehouden met een Turkse tegendemonstatie, ook al was die niet aangemeld. "We hadden wel een plek aangewezen", gaat Mastwijk verder. "Ook hadden we extra mensen achter de hand."

Wie is er begonnen?

Woensdagavond werd nog gezegd dat de Koerdische demonstranten als eerste de confrontatie zochten. De politie is daar nu terughoudender in. "Er gaan verschillende verhalen over."

Mastwijk: "Het is belangrijk dat we dat goed uitzoeken. Daarom is er gisteravond meteen een opsporingsonderzoek gestart. De collega's hebben de hele nacht doorgewerkt en vandaag gaat dat verder. Daarbij worden onder meer camerabeelden bekeken."