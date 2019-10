Nepbezorgers overvallen vrouw in Ridderkerk

Aan de Hortensiastraat in Ridderkerk is donderdagmorgen een vrouw overvallen in haar eigen huis. Een van de overvallers was verkleed als pakketbezorger.

De overvallers zouden in een DHL-busje hebben gereden, zeiden getuigen tegen de politie.

De bezorger belde rond 10:30 uur aan met een pakketje. Toen de vrouw de deur open deed, werd ze bedreigd met een mes. Twee overvallers drongen het huis binnen en bonden de vrouw vast.

De overvallers zijn er even later vandoor gegaan met verschillende spullen uit haar huis. Het is niet bekend of de vrouw gewond is geraakt.