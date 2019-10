Koerden en Turken eensgezind: 'Iedereen mag demonstreren, maar volgens de regels'

Vertegenwoordigers van de Koerdische en Turkse gemeenschap in Rotterdam zijn teleurgesteld over de ongeregeldheden bij Rotterdam CS. Daar liepen een demonstratie tegen de Turkse inval in Noord-Syriƫ en tegendemonstratie woensdag uit de hand. Tientallen demonstranten werden opgepakt, drie agenten raakten gewond. De Koerden vinden dat de gemeente de tegendemonstratie niet had mogen toestaan.

Zeki Baran van de Stichting Inspraakorgaan Turken windt er geen doekjes om. "Een demonstratie verstoren, is niet acceptabel. Demonstreren moet kunnen, maar wel volgens de wet- en regelgeving. Mensen moeten niet iedere keer de grenzen opzoeken van wat mag."

De demonstranten die hun steun kwamen tonen aan de Turkse operatie tegen de Koerden in Noord-Syrië, kwamen onaangekondigd naar Rotterdam. De Koerdische gemeenschap had de demonstratie van woensdag wel aangemeld bij de gemeente, zegt een woordvoerder van de Koerdische Volksstichting Rotterdam. "We hebben alles goed voorbereid met de politie en gemeente. Ook hebben we vooraf gemeld dat op social media was verteld dat Turkse tegendemonstranten mogelijk wapens bij zich zouden hebben."



Getolereerd

De demonstratie stond tussen 19:00 en 20:00 uur gepland in een speciaal vak dat de gemeente bij Rotterdam CS had aangewezen. Toen bleek dat ook Turkse-Nederlanders zouden komen, werd dit getolereerd. Ze kregen van burgemeester Ahmed Aboutaleb een demonstratievak aangewezen pal tegenover de Koerden.

De Koerdische snapt daar niets van. "Het is bizar dat de tegenpartij zoveel ruimte kreeg. Als je in Nederland onaangekondigd de straat op gaat, dan mag dat maximaal 15 minuten. Zij konden gewoon een uur lang hun gang gaan."

En dat liep volgens haar over en weer uit op provoceren. Maar het geweld was niet de insteek. "Wij waren daar met vrouwen en kinderen. Maar als aan de overkant niet wordt ingegrepen, dan is de kans groot dat ook wij de jongeren niet in de hand houden. Let wel, dit is een zaak van veel emoties en spanning. Die mensen willen hun frustratie kwijt. Als je dan een uur lang de tegenpartij tegenover je hebt staan."

Respect

Zeki Baran spreekt zich niet uit over wie begon of wie fout zat. Wel roept hij alle partijen op om elkaar te respecteren. "Vaders en moeders in de Turkse gemeenschap keuren dit echt niet goed. Maar die jongeren zijn moeilijk in de hand te houden. Ze roepen elkaar via social media op. En omdat er geen echte organisatie achter is, is er ook geen controle."

Baran benadrukt dat iedereen moet beseffen dat dit Nederland is. "Het heeft weinig zin om hier een conflict uit te vechten dat op ruim 4000 kilometer hiervandaan aan de gang is."