Laurenspenning voor 'Stroopwafel' Wim Kerkhof

De Laurenspenning gaat dit jaar naar Wim Kerkhof, zanger van de The Amazing Stroopwafels. De jury spreekt waardering uit voor 'de manier waarop Kerkhof in zijn liedjes Rotterdam en de regio bezingt'.

De oud-programmamaker van Radio Rijnmond richtte de band op in 1979. Vooral in de eerste jaren, maar ook in de jaren erna, gaven de Stroopwafels tal van straatoptredens, vaak voor het oude gebouw van Ter Meulen.

De band had bescheiden hits als Oude Maasweg en Ik ga naar Frankrijk (en kom nooit meer terug).

De Laurenspenning wordt op donderdag 14 november uitgereikt in de Laurenskerk. De prijs, waarmee personen worden onderscheiden voor hun inzet voor de Rotterdamse samenleving, wordt voor de 53e keer uitgereikt.

Eerdere winnaars van de Laurenspenning zijn burgemeester Aboutaleb, Sander de Kramer, Peter Ouwerkerk, Ted Langenbach, Rob Maas en Prinses Beatrix.