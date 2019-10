Meer aangiftes in regio sinds 2018, bekijk hoe uw gemeente het doet

In Capelle aan den IJssel is het aantal aangiften van mishandeling in de eerste helft van dit jaar fors gestegen. Ook het aantal gemelde winkeldiefstallen en gevallen van drugshandel steeg hard, met respectievelijk 70% en 59%. Dat blijkt uit de jongste rapportage over criminaliteit in de regio Rotterdam in de eerste zes maanden van 2019.

Het zogeheten Gezamenlijk Veiligheidsbeeld (GVB) Regio Rotterdam laat zien dat het aantal aangiftes in het eerste halfjaar van 2019 vergeleken met dezelfde periode in 2018 met 4% gestegen is, van 45.125 naar 47.006. Of daarmee ook de criminaliteit is toegenomen, is niet duidelijk. Het kan ook zijn dat mensen vaker bereid waren om aangifte te doen bij de politie.

De Veiligheidsalliantie regio Rijnmond stelt de GVB sinds 2014 op. Voor het eerst sinds 2017 is weer sprake van een stijging. Een woordvoerder benadrukt dat vooral sprake is van een stijging van het aantal geregistreerde auto-inbraken en fietsdiefstallen. Ook zijn er meer meldingen binnengekomen over verwarde personen en drank- of drugsoverlast.

De veiligheidsmonitor geeft van alle 25 gemeentes in de regio Rijnmond inzicht in zogeheten High Impact Crimes en geweld (inbraak, mishandeling, bedreiging, straatroof, overval), vermogenscriminaliteit en overige criminaliteit zoals cybercrime, huiselijk geweld en drugshandel. Capelle heeft flinke uitschieters naar boven, maar over het geheel steeg het aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente 'maar' met 7%.

De cijfers per gemeente

Goeree-Overflakkee, Hendrik-Ido-Ambacht en Lansingerland laten over het geheel forse stijgingen zien van tussen de 14-17%. Zo werd in Hendrik-Ido-Ambacht en in Goeree-Overflakke veel vaker melding gemaakt van een autodiefstal. In Lansingerland werd vaker ingebroken.

Goed nieuws

Uit Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis en Brielle kwam goed nieuws. Daar kwamen fors minder aangiftes binnen. Zwijndrecht hield het op 0% en Dordrecht en Vlaardingen hielden de stijging onder het regionale gemiddelde, respectievelijk 1 en 2%. Rotterdam zit precies op het regionale gemiddelde: 4%.