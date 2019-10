Verdachten Chinese liquidatie blijven in de cel zitten

De Chinese Rotterdammer Choi werd exact een jaar geleden beschoten op de Wíllem Ruyslaan in Kralingen. Hij overleed een week later. Justitie ziet een rolverdeling. Sun L., de neef van Choi, was de opdrachtgever voor de liquidatie, Jin X. regelde het en Christopher N. was de schutter. Alle verdachten ontkennen.

Justitie baseert het bewijs op de ontmoetingen van de verdachten, telefoonverkeer, afgeluisterde gesprekken en geld dat plotseling opdook bij de vermeende schutter. “We moeten naar het geheel kijken.”

De advocaten willen juist ingaan op de details, die in hun ogen geen bewijs leveren voor een moordplan.

Vergelijking

Advocaat Guy Weski van Sun L. gebruikte een bijzondere vergelijking. “In 1877 meende de Italiaanse astronoom Schiaparelli door zijn telescoop kanaaltjes op Mars te zien. Het was groot nieuws: er was leven op Mars. Latere telescopen konden veel betere details waarnemen en toen bleek dat er geen leven was. Dat moeten we in deze zaak ook doen: inzoomen.”

Als voorbeeld: de telefoon van zijn cliënt is op het plaats delict gevonden. Daarop stonden instructies over het slachtoffer Choi. Vijf dagen voor de beschieting had Sun L. de telefoon voor het laatst gebruikt. Voor justitie is het helder: de verdachte had zijn telefoon overgedragen aan de schutter. Het past bij de rolverdeling. Maar dat is natuurlijk wel een invulling, zegt de verdediging. Het kan ook dat anderen met de telefoon aan de haal zijn gegaan.

Motief

Een mogelijk motief voor de liquidatie is dat Sun L. een grote som geld van zijn oom had vergokt in Hong Kong.

De Rotterdamse rechter zag in ieder geval voldoende bewijs om de man vast te houden. “Dit zegt nog helemaal niet dat u ook wordt veroordeeld.” Bij medeverdachte Jin X. was de rechter nog explicieter: ”Of het een veroordeling wordt, dat is nog geen gelopen race. Dat durf ik wel te zeggen.”

De moordzaak wordt waarschijnlijk in april volgend jaar inhoudelijk behandeld.