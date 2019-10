Aanhoudingen voor plofkraak Vlaardingen

De politie heeft donderdagmiddag twee mensen opgepakt voor de plofkraak in Vlaardingen. Die was in de nacht van woensdag op donderdag aan de dr. Wiardi Beckmansingel.

Het tweetal is aangehouden op de Overtoom in Amsterdam.

Het was de tweede plofkraak in onze regio in een week. Vorige week donderdag was het raak in Spijkenisse. Toen werden meerdere woningen in de bovenliggende flat ontruimd. De politie onderzoekt of er verbanden zijn tussen de plofkraak in Vlaardingen en die van vorige week in Spijkenisse.



Meer informatie volgt.