Cateringmedewerkers eisen betere cao met lawaaiprotest

Vakbonden CNV en De Unie bereikten onlangs een akkoord met de cateraars. Werknemers zouden op jaarbasis 1,55 procent loonsverhoging krijgen en een eenmalige uitkering van 0,5 procent.

Dat eindbod vindt vakbond FNV onacceptabel: omdat de inflatie 2,6 procent is, zegt de vakbond dat cateringmedewerkers er in koopkracht op achteruit gaan. FNV heeft daarom een ultimatum ingesteld van vijf procent per 1 april 2019 en een betere reiskostenvergoeding voor de werknemers.



Volgens Laura Kapper van FNV zijn medewerkers van diverse bedrijfscateringbedrijven in Rotterdam op de been om actie te voeren. Ze verzamelden zich donderdagochtend bij het vakbondshuis. Daarna trokken ze met bussen naar het gebouw van cateraar Sodexo voor een lawaaiprotest voor de ingang. "Kaderleden zijn naar binnen gegaan om te spreken met de HR-directeur", zegt Kapper.

De staking van donderdag in Rotterdam is onderdeel van een estafettestaking. Vorige week protesteerden cateringmedewerkers in Amsterdam, volgende week doen ze dat in Utrecht.