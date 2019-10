Geschrokken Aboutaleb: 'Mogelijk geen demonstraties meer in de avonduren'

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam twijfelt of hij 's avonds nog demonstraties wil toestaan. Dat zegt hij in een reactie op de ongeregeldheden woensdagavond tussen Koerden en Turken.

"Het is in de avonduren toch bijzonder lastig voor de politie om op te treden als het donker is", zegt de burgemeester. "Omdat er dan toch een kat-en-muisspel ontstaat met de politie als groepjes mensen uit elkaar gaan."

"Uit rapporten, bijvoorbeeld van de Nationale Ombudsman, blijkt dat we rekening moeten houden met de plek en het tijdstip van een demonstratie. Maar ik betwijfel of ik in de avonduren nog demonstraties ga toestaan." Aboutaleb benadrukt dat hij een verbod overweegt, maar dat hij er nog geen besluit over heeft genomen.

Wapens

Burgemeester Aboutaleb is erg geschrokken van de gevonden wapens bij de demonstratie, waaronder ploertendoders, een boksbeugel en schroevendraaiers. "Als je die meeneemt naar een demonstratie dan heb je geen goede bedoelingen. Daar gaan we het met de organisatie van de demonstratie nog over hebben."



Volgens Aboutaleb was de tegendemonstratie door de Turken niet aangemeld, maar wel verwacht. "En een tegendemonstratie moet ook mogelijk zijn. En volgens de regels moet die ook op hoor- en zichtafstand van de demonstratie gehouden worden. Zo luidt de wet nu eenmaal."Woensdagavond liep het uit de hand bij de demonstratie bij Rotterdam CS. Leden van de Koerdische en Turkse gemeenschap gingen met elkaar op de vuist. Drie agenten raakten gewond. Eén agent brak zijn pols. 23 mensen werden opgepakt.