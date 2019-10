Rotterdamse raadsleden veroordelen vechtende Koerden en Turken

Raadsleden in Rotterdam hebben geen goed woord over voor de demonstranten die woensdagavond met elkaar op de vuist gingen in het centrum.

"Demonstreren prima, maar doe echt even normaal. Ga elkaar niet aanvallen. Dat slaat gewoon nergens op." Dat zegt Kevin van Elkeren van de PvdA. "Er zijn ook politieagenten afgevoerd met botbreuken en wonden. Dat kan gewoon echt niet. Je gedraagt je gewoon."

"Ik roep iedereen op tot kalmte en verbroedering", zegt Stephan van Baarle, fractievoorzitter van Denk. "We zijn allemaal Rotterdammers, allemaal Nederlanders."

Woensdagavond liep demonstraties van voor- en tegenstanders van de Turkse inval in Noord-Syrië uit de hand. Koerdische Nederlanders en Turkse Nederlanders gingen met elkaar op de vuist. Er werden onder meer een boksbeugel, schroevendraaiers en een ploertendoder tevoorschijn gehaald. Toen de politie de agressieve betogers wilde arresteren raakten drie agenten gewond. Er werden 23 mensen aangehouden, vier van hen zitten nog vast.



Joost Eerdmans, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, vindt dat de regels moeten worden aangescherpt. "Er is een recht van demonstratie, maar er is ook een recht op orde in de stad. Als het een veldslag wordt tussen twee groepen, moet je je serieus afvragen of dit wel de juiste manier is. Zeker om ze zo dicht bij elkaar te laten demonstreren."Ook de VVD veroordeelt de demonstranten. "Ik verwijt mensen niet dat ze zich verbonden voelen met een land van herkomst. Ik voel me ook verbonden met Duitsland, waar ik vandaan kom, maar je gaat niet de conflicten van zo'n land hier uitvechten", zegt raadslid Tim Versnel.