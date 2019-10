Dordtse leerlingen lossen vlograadsel op

Leerlingen van basisschool De Regenboog aan de Volkerakweg in Dordrecht hebben een landelijke wedstrijd gewonnen door als eerste schoolklas een raadsel op te lossen. Dat raadsel was verfilmd in een vlog van het duo Geflipt.

Geflipt wordt gevormd door Juf Marijke en meester Christiaan, die met steun van het Leraren Ontwikkelfonds een speciaal YouTube-kanaal hebben opgezet voor leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs.

In het filmpje is te zien dat de juf ergens van schrikt en de meester in de sloot beland is. Hoe kwam dit, vragen ze aan hun kijkers. Het raadseltje werd opgelost door de Dordtse kids, die donderdag bezoek en taart kregen van het duo.

"Wij maken filmpjes om de betrokkenheid van leerlingen te vergoten. Over taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en noem maar op. En soms een spelletje zoals dit", legt Meester Christiaan uit.

"Zelf vlog ik ook", zegt Juf Brenda van de winnende groep 6/7. "En ik gebruik bij de les vaak filmpjes van Geflipt. De uitleg over breuken of hoofdletters via een filmpje is leuker dan dat ik van alles opdreun."

Rest natuurlijk nog het antwoord op die vraag hoe de meester in de sloot belandde. Leerlingen Esther en Priscilla lachen ondeugend: "Dat zeggen we niet, ga het filmpje zelf maar kijken!"