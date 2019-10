Arrestaties voor medicijnenhandel in Rotterdamse sportschool

De politie heeft twee mannen van 52 en 58 jaar en een 49-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden voor illegale handel in medicijnen. De middelen kunnen volgens de politie bij verkeerd gebruik grote gezondheidsrisico's opleveren.

De handel vond plaats in een sportschool aan de Rotterdamse Straatweg. De twee opgepakte mannen werkten daar. Daarnaast werd duidelijk dat de middelen ook in de school werden toegediend; er lagen spuiten en in een kamertje achteraf stond een ‘behandeltafel’.

In de woning van de 58-jarige man vond de politie ook twee wapens en harddrugs. Bij dat huis is ook de vrouw aangehouden. In de woning van de 52-jarige man vond de politie ook een partij medicijnen.

De politie kwam de handel op het spoor na tips over mogelijke misstanden bij de sportschool aan de Straatweg. Alle medicijnen zijn in beslag genomen.

Journalist Alberto Stegeman besteedt later dit jaar aandacht aan de misstanden in de sportschool.