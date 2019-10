Feyenoord City: Duizenden extra woningen en nieuw treinstation

Het gaat om zowel koop- als (sociale) huurwoningen voor studenten, starters, gezinnen en ouderen. Rotterdam wil daarmee tegemoet komen aan de vraag aan woonruimte voor verschillende groepen mensen.

Feyenoord City wordt zeshonderdduizend vierkante meter, parkeergelegenheden zijn daarin niet meegerekend. Naast huizen komen er winkels, horecagelegenheden, basisscholen en zorgvoorzieningen.

Er wordt ook gesproken over de bereikbaarheid van het nieuwe gebied. Daaruit blijkt dat er vooral wordt ingezet op alternatief vervoer; verbeterde routes voor voetgangers, fietsers en een netwerk voor openbaar vervoer. Feyenoord City wordt per trein bereikbaar via het nieuwe station Stadionpark.

Minder auto's

Bewoners en bezoekers van Feyenoord City moeten minder gebruik gaan maken van de auto. Nu komt bijvoorbeeld op wedstrijddagen van Feyenoord nog 68 procent van de bezoekers met de auto. In het nieuwe plan moet dat fors naar beneden; naar 36 procent.

Het Masterplan gaat verder niet specifieker in op het nieuwe stadion van Feyenoord. Dat definitieve ontwerp werd op 20 september al gepresenteerd. Het omvat wel de complete beschrijving van de gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid, waarvoor de gemeenteraad in mei 2017 onder voorwaarden groen licht gaf.