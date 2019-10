Moderator dark web uit Gorinchem bekent verspreiding kinderporno

Een 26-jarige man uit Gorinchem heeft bekend dat hij kinderporno heeft verspreid. De verdachte werd in januari van dit jaar opgepakt.

Justitie noemt de man ‘een grote vis’ binnen een criminele organisatie. “Hij was moderator van een dark website en bepaalde wie werd toegelaten en welk materiaal werd geplaatst.” Hij zou actief zijn sinds 2016.

In totaal zijn 11.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, waaronder 560 filmpjes. Justitie omschrijft het materiaal als harde porno omdat het ook gaat om seks met baby’s en dieren.

“Verdachte had verder ongepaste contacten met minderjarige meisjes. Dat heeft alle kenmerken van grooming”, zegt justitie.

Zijn advocaat benadrukt dat het nooit tot lichamelijk contact is gekomen met slachtoffers. “Ook dat sprake is van een criminele organisatie betwisten we.”

De verdachte uit Gorinchem las tijdens een korte zitting op donderdag in Rotterdam een verklaring voor. “Ik zit nu 271 dagen vast en beleef een zware tijd. Een tijd van bezinning. Ik heb op harde wijze moeten leren hoe verkeerd ik ben geweest. Ik heb enorme spijt van de fouten die ik heb begaan.”

Zijn advocaat vroeg donderdag om zijn vrijlating, maar dat wees de rechter in Rotterdam af. “Het gaat om ernstige feiten, jarenlang gepleegd. De kans dat u in herhaling valt, is aanwezig.”

In januari van het volgend jaar wordt de zaak inhoudelijk behandeld.