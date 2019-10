Tiener overvalt voor tweede maal snackbar

Een tiener is gearresteerd voor de overval op een snackbar in Hoek van Holland, begin deze maand. Om de zaak rond te krijgen roept de politie de hulp in van de kijkers.

Snackbar Willempie aan de Huydecooperstraat werd in februari 2018 overvallen. Nadat we er in Bureau Rijnmond aandacht aan hadden besteed, hield de politie de 16-jarige dader aan.

Ruim anderhalf jaar later, op dinsdag 1 oktober komt er om 15.30 uur een jongeman de snackbar binnen, bedreigt de eigenaresse met een groot mes en eist geld.

De verdachte is inmiddels aangehouden. Maar de politie wil graag meer informatie over een donkere jas, met een opvallend geel opschrift, die de verdachte tijdens de overval draagt. Ook is de politie op zoek naar het mes. Wie heeft er tips?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.