Fikse kater voor Capellenaren na huwelijksfeest

Bewoners die ’s nachts van een huwelijksfeest thuiskomen kunnen hun ogen niet geloven. Hun woning is namelijk volledig overhoop gehaald.

Als de bewoners van het Boomkensdiep in Capelle aan den IJssel alles hebben geïnventariseerd blijkt dat er allerlei persoonlijke spullen zijn verdwenen, waaronder sieraden. Een Turkse muntenketting is een bijzonder kleinood dat is gestolen.

De inbrekers zijn heel herkenbaar gefilmd. Eén van de daders draagt slippers, met ogenschijnlijk glinstersteentjes. Wie herkent de daders en de sieraden?

Eerder besteedden we aandacht aan twee inbraken aan de Onacklaan en eentje aan het Ringvaartpark in Capelle. Ook hier zijn tips nog welkom.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.