Vrouwen beroofd van hun telefoon

Een medewerkster van het Savoy Hotel in de Kipstraat neemt op zondagochtend 12 mei even buiten pauze. Ze zit ontspannen op straat met een sigaret en een kop koffie en kijkt geconcentreerd naar haar mobieltje.

Ze heeft niet in de gaten dat een man op een fiets haar observeert. Even later rijdt de man opnieuw langs en grijpt haar mobiele telefoon. De vrouw probeert de dief rennend te achterhalen maar is kansloos.

Op dinsdag 28 mei gebeurt hetzelfde in de Zijdewindestraat. Opnieuw wordt een vrouw beroofd van haar mobiele telefoon door een man op een fiets. De dader draagt beide keren donkere kleding met een capuchon.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.