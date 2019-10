Het werk hervat in Grasbuurt: Het is nog steeds een puinbak, zandbak en kattenbak

Er wordt weer gewerkt in de Grasbuurt in Rotterdam-Ommoord. Een maand geleden ging de aannemer voor de grondwerkzaamheden failliet en liet de bewoners achter met opengebroken straten en een zandbak voor de deur. Nu is er een beetje opluchting want een nieuwe aannemer hervat het werk.

"Je ziet het: het is nog steeds een puinbak, een zandbak, een kattenbak, een woestijn. Eén lichtpuntje is dat het werk hervat is en we hopen, we hopen echt dat het gaat vorderen", verzucht bewoner Carola Bijkerk. Ruim 350 huishoudens zitten in hetzelfde schuitje.

Rommel opruimen

Voorlopig moeten de bewoners rekening houden met overlast want de nieuwe aannemer moet eerst orde op zaken stellen en achterhalen hoe de failliete aannemer de boel heeft achtergelaten. "Een aantal zaken zijn nog niet opgehelderd", vertelt Brigitte Moratis van de gemeente Rotterdam. "Zo moeten we de tekeningen en precieze afmetingen zien te achterhalen en we moeten rommel opruimen."

Het is een uitzonderlijke situatie dat een aannemer failliet gaat en de boel uit zijn handen laat vallen. Blij is de gemeente dat toch vrij snel een nieuwe aannemer is gevonden met de huidige krapte in de bouwsector. De bewoners zijn daarover ook opgelucht maar er nog niet gerust op dat het allemaal goedkomt.

Vertrouwen kwijt

"Kijk, iedereen begint er een beetje genoeg van te krijgen van al die zooi om je heen. Het is al zeven, acht maanden aan de gang", zegt bewoner Trudy Scheffer. "Ik denk met kerst dat we klaar zijn", zegt bewoner Peter van den Ende maar hij durft er zijn handen niet voor in het vuur te steken. "Ik zeg het voorzichtig want ik ben een beetje het vertrouwen kwijt."

"De kerst gaan we niet halen", tempert Brigitte Moratis de verwachtingen. De vervanging van de riolering en het ondergrondse buizenstelsel had al vertraging opgelopen maar loopt opnieuw uit. "Dit gaat zeker tot eind maart volgend jaar duren."

Parkeerplekken

Ook aan de werkzaamheden twijfelen de bewoners. Zodra de directievoerder de buurt bezoekt, vuren ze allerlei vragen op hem af. Over de bereikbaarheid van de hulpdiensten, of de grond niet aan het schuiven is en scheuren in de leidingen veroorzaakt, waarom er straks minder parkeerplekken zijn.

Het werk wordt hervat maar het vertrouwen is daarmee nog lang niet terug. Als eerste gaat de aannemer stoepen terugleggen waar dat kan. Want een aantal bewoners is al een maand niet buiten geweest. Zoals de 84-jarige mevrouw de Kleijn. Zonder scootmobiel kan zij niet zelfstandig naar buiten. "Door dat zand rijden kan niet. En zoals ik, zijn er een heleboel in de buurt", zegt ze.

Haar dochters halen nu de boodschappen in huis maar liever doet ze dat zelf. Daarvoor moet ze nog even geduld opbrengen. "Wachten, wachten, wachten tot je een ons weegt", zegt de krasse 84-jarige met enige zelfspot. "Maar ja, het komt voor mekaar, zeggen ze." Over zes weken zou bij haar voor de deur alles weer recht liggen.