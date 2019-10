Expert: neem je verantwoordelijkheid tijdens een demonstratie

Het juridisch aspect is eenvoudig, legt Schilder uit:''In Nederland kennen we het demonstratierecht en daar heeft iedereen recht op, mits men zijn verantwoordelijkheid daarin neemt en geen strafbare feiten pleegt. Dus je mag demonstreren, maar daarnaast moet men zich aan de wet houden.''

Vergunning

Dat demonstranten vooraf een vergunning moeten aanvragen voor een demonstratie is volgens Schilder een misverstand. ''In Nederland hebben we een stelsel waarbij een demonstratie van te voren gemeld moet worden.

De burgemeester kijkt vervolgens hoeveel mensen deelnemen aan de demonstratie, wat gaat er gebeuren en wat de locatie is. Dan kan de burgemeester twee dingen doen: of hij laat de demonstratie gewoon doorgaan, of hij stelt een aantal voorwaarden op.'' Deze voorwaarden hangen af van de aard van de demonstratie.

Ingrijpen

Iedereen heeft het recht om te demonstreren, toch kan de burgemeester een demonstratie vooraf of tijdens stoppen. Daarvoor moet dat besluit aan drie criteria voldoen. '' Als er teveel gewelddadigheden ontstaan, of het verkeer wordt belemmerd of er zijn andere wanordelijke toestanden, dan kan de burgemeester ter plekken ingrijpen en het betoog stoppen. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde'', aldus de hoogleraar.