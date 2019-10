Inez Weski niet langer advocaat van Ridouan Taghi in liquidatieproces

De Rotterdamse advocate Inez Weski stopt met de verdediging van Ridouan Taghi. Dat heeft ze donderdag gezegd in EenVandaag.

Ze vindt het liquidatieproces Marengo, waarin Taghi hoofdverdachte is, een oneerlijk proces. "Het is niet een breuk met mijn cliënt, maar een breuk met dit proces", zegt ze.

Taghi, voor wie een Europees opsporingsbevel is uitgevaardigd, wordt verdacht van een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Hij wordt ook gelinkt aan de moord op Derk Wiersum. De advocaat werd een maand geleden voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Wiersum verdedigde kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces.

Weski vindt dat de rechtbank haar onvoldoende onderzoek laat doen naar de verklaringen van de kroongetuige en de geheime berichten die verdachten naar elkaar stuurden. "We willen de stukken zien. We willen niet een half dossier", zegt ze.

Grote vertraging

Het neerleggen van de verdediging betekent vrijwel zeker dat het proces tegen Taghi en zijn medeverdachten grote vertraging oploopt. Een nieuwe advocaat zal zich eerst moeten inlezen in het zeer omvangrijke dossier.

Inez Weski (64) is sinds 1978 strafpleiter. Zij staat bekend als een 'dossiervreter' die vrijwel uitsluitend grote zaken doet. In het verleden stond zij onder meer de Surinaamse president Desi Bouterse bij in diens drugsproces en wapenhandelaar Guus Kouwenhoven.