Dordrecht krijgt weer een stadsdichter

Dat is het voorstel dat burgemeester en wethouders doet aan de gemeenteraad van de stad. Als de raadsleden daarmee akkoord gaan, kunnen Dordtenaren zich eind dit jaar aanmelden voor het stadsdichterschap. Wanneer de gemeenteraad een besluit neemt over het voorstel is niet bekend.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de stadsdichter een vergoeding van vijfduizend euro per jaar te geven, plus tweeduizend euro voor het organiseren van activiteiten. De stadsdichter levert daarvoor minstens acht keer per jaar een bijdrage bij officiële gebeurtenissen in de stad.

De laatste keer dat Dordrecht een stadsdichter had was vijf jaar geleden. De gemeenteraad vroeg in juli om de benoeming nieuw leven in te blazen.

Dordrecht was in 2001 de tweede stad van Nederland die een stadsdichter aanstelde. Toen werd Jan Eijkelboom benoemd. Na zijn overlijden in 2008 volgde Marike van Leeuwen hem in die functie op tot 2014.