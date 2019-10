Geen reuzenrad naast Erasmusbrug

Er komt definitief geen reuzenrad aan de voet van de Erasmusbrug in Rotterdam. De eigenaar van het rad wilde dat, maar krijgt daarvoor geen toestemming van het college.

De kans dat het reuzenrad, dat eerder naast de Markthal stond, een plekje krijgt in de havenstad is daarmee erg klein geworden. Eigenaar Perry Oerlemans buigt zich nu nog over een laatste alternatief. "Als die locatie niet lukt, houdt het wat betreft Rotterdam op."

Het 55 meter hoge reuzenrad stond vorig jaar naast de Markthal. Dat leverde bij bewoners van de appartementen ernaast frustratie op. Ze stapten zelfs naar de rechter, omdat ze zich aangetast voelden in hun privacy.

Daarop nam Oerlemans maatregelen. Zo mochten geen zoomlenzen meer mee in het reuzenrad en werd speciale folie geplaatst op de ramen van de gondels.