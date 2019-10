Expert: 'Mensen mogen veel eerder 112 bellen'

Een buurman die voor extreme geluidsoverlast zorgt of een vermoedelijke inbreker die met een zaklamp alle auto’s in de wijk afgaat. In welke situatie mag je 112 bellen? En op welke manieren kun je de politie inschakelen? Rijnmondexpert Hans Hoekman, politieagent in Delfshaven, geeft antwoord.

Het noodnummer 112 mag gebeld worden wanneer je denkt dat met spoed politie, ambulancezorg of brandweer nodig is. "We vinden dat mensen veel eerder 112 mogen bellen. Je mag bellen als je denkt dat het heel belangrijk is dat de politie nu komt", vertelt Hoekman.

Ernst melding

De politie komt niet altijd direct in actie wanneer je 112 belt. Er wordt eerst gekeken of er genoeg agenten zijn en welke zaken voorrang hebben. De politie rukt natuurlijk eerder uit naar een schietpartij dan naar een luidruchtig feestje.

Voor minder dringende gevallen kun je 0900-8844 bellen. "Dit is het nummer dat je belt als er binnenkort gehandeld moet worden of als je vragen hebt."

Sociale media

Tegenwoordig worden er ook veel meldingen gedaan via sociale media. Dit kan een handige manier zijn om in contact te komen met de politie, maar het heeft ook zijn nadelen.

"We kijken daar niet 24/7 mee, dus we kunnen niet altijd direct reageren. Het is dus niet geschikt om meldingen te doen waarbij het belangrijk is dat de politie direct komt."

Virtuele agent

Sinds kort kunnen de inwoners van Rotterdam-IJsselmonde geluidsoverlast op een gemakkelijke manier melden door te chatten met de virtuele agent Wout via politie.nl/wout . "Hij is met kunstmatige intelligentie ingesteld en vertelt wat je zelf zou kunnen doen en wat er nog meer zou kunnen gebeuren."

Hoekman vertelt dat het belangrijk is dat mensen meldingen blijven maken, zelfs als ze het gevoel hebben dat het misschien niet nodig is. "Wij weten als politie niet wat er gebeurt. Ik kan met een gerust hart zeggen dat 95 procent van de misdrijven die we oplossen bij bewoners vandaan komen."