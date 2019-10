In Rotterdam liep de Koerdische demonstratie woensdagavond zo uit de hand, dat 23 mensen werden opgepakt. Zij worden verdacht van openlijk geweld, mishandeling, vernieling en belediging. Ook de boerenprotesten gingen hier en daar gepaard met geweld, al was dit van een andere orde. Volgens onze volgers zijn deze twee groepen niet met elkaar te vergelijken.

"Mishandelingen, beledigingen, steken: dan is mijn antwoord een dikke ja", zegt iemand. "Maar de boeren hebben niemand geslagen of mishandeld. Dan mogen ze doorgaan met demonstreren van mij."

Een vrouw op straat vindt het een lastige kwestie. "Het is best moeilijk. Iedereen heeft het recht om te demonstreren, maar je hebt er altijd mensen tussen die geweld gebruiken."

Volgers op de sociale media sluiten zich hierbij aan. Zij vinden dat alleen de mensen gestraft moeten worden die daadwerkelijk geweld hebben gebruikt. "Alleen de personen die zich misdragen moeten een verbod krijgen, de rest kan er niets aan doen dat anderen gewelddadig zijn."

Een ander oppert eerder een gebiedsverbod dan een demonstratieverbod. "Demonstreren is een grondwettelijk recht." Of: "Je moet gestraft worden, maar de volgende keer mag je wat mij betreft weer meedoen."

'Je hoeft geen complete stad te slopen'

Vrijwel alle voorbijgangers in Rotterdam vinden dat mensen hun recht op demonstratie verliezen na geweld. "Op het moment dat je geweld gebruikt, verlies je het recht op demonstratie. Je hoeft geen complete stad te slopen, omdat je aan het demonstreren bent", vertelt een jonge dame.

Een oudere man sluit zich hierbij aan: "Hier in Nederland hebben we heel veel recht, dat weten we, maar dan heb je nog niet het recht om een politieagent of iemand anders te lopen rammen of slaan."

"Geweld hoort er niet bij, nergens. Gewoon vreedzaam demonstreren", vertelt een vrouw stellig.