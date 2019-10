Architect: 'Met Feyenoord City gebied aantrekkelijker maken'

Het Masterplan voor Feyenoord City is donderdag gepresenteerd aan het Rotterdamse college. Architect David Gianotten is blij dat hij zijn ontwerp eindelijk met de wereld kan delen.

"De belangrijkste opdracht was om van dit gebied, dat vooral een lage verblijfskwaliteit heeft, een gebied te maken dat heel aantrekkelijk is en dat alle andere gebieden met elkaar verbindt", legt Gianotten uit. Ook moet het nieuwe stadion voor Feyenoord een onderdeel van de stad gaan worden, zegt hij.

In het plan is veel aandacht voor de bereikbaarheid van Feyenoord City. Er wordt volgens Gianotten niet alleen naar de parkeerproblemen, maar ook naar de aanvoerwegen gekeken.

Met het nieuwe Masterplan wordt de Feyenoord-supporter aangemoedigd om zo min mogelijk met de auto te komen. "Natuurlijk zal het nog verder ontwikkeld moeten worden en ga je een ontmoedigingsbeleid voeren", erkent Gianotten, die de vrees onder wijkbewoners begrijpt. "Vrees is nooit ongegrond en moet je serieus nemen."

Verder stipt Gianotten aan dat hij hoopt dat voetbalclub Feyenoord een belangrijke rol zal innemen. "Voor het verleden en de toekomst", zegt hij.

Anticiperen

Het Masterplan staat volgens Gianotten pas vast 'als het klaar is'. "Dat betekent dat er altijd verschuivingen gaan plaatsvinden en altijd discussies gaan ontstaan. Dat is alleen maar goed, want dan kun je ook anticiperen", vertelt Gianotten over het Masterplan, dat tien jaar geldig is.