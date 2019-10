Marques geschorst bij FC Dordrecht

Verder kan trainer Claudio Braga niet beschikken over drie geblesseerde centrale verdedigers: Dylan de Braal, Daniël Breedijk en Lewis Montsma. Ook doelman Andries Noppert is geblesseerd. Hij ligt er naar verwachting nog een aantal weken uit.

FC Dordrecht heeft wel weer de beschikking over jeugdinternationals Jordy Wehrmann en Jaron Vicario. Ook Noah Lewis keert terug na een schorsing.

Onderste regionen

"Het duel tegen Helmond Sport wordt heel belangrijk om van de onderste plaatsen af te komen", vertelt Braga.

FC Dordrecht is na tien duels de hekkensluiter van de eerste divisie met zes punten. Helmond Sport staat vijftiende en heeft drie punten meer. "Het wordt een uitdaging voor ons. Hopelijk krijgen we vertrouwen uit deze wedstrijd", zegt Braga over het duel in de onderste regionen.

De wedstrijd FC Dordrecht-Helmond Sport begint vrijdagavond om 20:00 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport.