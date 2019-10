Wethouder over Feyenoord City: 'Best gedaan voor zo veel mogelijk huizen'

Het stadsbestuur van Rotterdam is blij met het Masterplan Feyenoord City. De grootste winst voor de stad is dat er 3.700 woningen meer bij komen dan eerder was gepland.

"Er is op dit moment een hele grote behoefte aan betaalbare woningen. Dus we hebben echt ons uiterste best gedaan om zo veel mogelijk huizen erin te krijgen", zegt wethouder Bas Kurvers van Bouwen. "Maar we hebben ook gekeken naar ontspanning, horeca en sporten. Dat zijn allemaal zaken die centraal staan in dit plan."

Om zoveel mogelijk huizen te kunnen bouwen is gekozen voor veel hoogbouw. Hoe de appartementen en de flats eruit gaan zien is nog niet bekend. Eerst wordt het plan besproken met de gemeenteraad, daarna worden de plannen verder ontwikkeld.

In dit nieuwe stadsgebied komt er minder ruimte voor de auto en ligt er veel meer de nadruk op alternatief vervoer. Volgens wethouder Kurvers is dat meer dan logisch.

"We willen niet dat het hele gebied straks helemaal vaststaat. Dat betekent dat we van het begin af aan bij het ontwerp kijken naar voetgangers- en fietsverbindingen en naar goed openbaar vervoer. Zo komt er een intercity treinstation."

Door de problemen met stikstof kunnen landelijk steeds moeilijker vergunningen afgegeven worden. "We hebben soms de pech dat we niet direct mooie natuur in onze omgeving hebben. Maar dat is in dit geval misschien wel ons geluk. We liggen niet direct aan Natura 2000-gebieden, dus we hebben minder last van de discussie", zegt Kurvers.