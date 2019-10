Koerden sluiten nieuw protest in Rotterdam niet uit

Leden van de Koerdische Volksstichting overleggen dit weekend over eventuele vervolgacties tegen de Turkse inval in het Koerdische deel van Syriƫ.

"In Rotterdam staat nu nog niets gepland. Het was voor deze week een keer in Rotterdam en zaterdag in Amsterdam. Na zaterdag kijken we verder hoe het er volgende week uit gaat zien", zei een woordvoerster van de organisatie donderdag op Radio Rijnmond.

Angst

Ze wilde uit angst alleen anoniem haar verhaal doen. "Helaas moeten we voorzorgsmaatregelen nemen en anoniem blijven om bedreigingen en alles buiten de deur te houden."

Woensdag liep een protest van Koerden in Rotterdam behoorlijk uit de hand. Tientallen mensen werden opgepakt toen het tot een gewelddadige confrontatie kwam met een groep Turken die, onaangekondigd, een tegendemonstratie hield.

Eerder ingrijpen

Volgens de woordvoerster had de politie eerder kunnen ingrijpen om een escalatie te voorkomen. "Ik had gedacht dat als er escalatie mogelijk zou zijn, er ingegrepen zou worden. Dat is helaas niet gebeurd. Ze hebben het hele uur tegenover ons gestaan om ook te demonstreren en dat heeft het tegen het einde uit de hand doen lopen."

Vertegenwoordigers van de Koerdische Volksstichting hadden al opgevangen dat er mogelijk een tegenprotest zou komen. "Liever hadden we het helemaal niet gehad, maar helaas voelden we al wat tegengeluiden op sociale media. We hebben dit allemaal besproken met politie en gemeente om spanningen zo laag mogelijk te houden en ook escalatie te voorkomen", aldus de woordvoerster.

"Onze inzet is ook niet tegen de lokale Turkse bevolkingsgroepen in Nederland te demonstreren, maar juist om de regering wakker te schudden zodat ze ingrijpen. Zodat de massamoord daar stopt."