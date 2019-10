Jongens gestoken bij vechtpartijen Rotterdam-Zuid

Het rommelt volgens de politie al langer tussen groepen jongeren uit IJsselmonde en Charlois. Daarom fouilleerde de politie in de laatste weken al vaker preventief.

Groepen jongeren zochten elkaar donderdagavond meerdere keren op. Er werd gevochten in een tram en in een bus. In deze bus werden een bivakmuts, een mes en een hamer gevonden. Agenten die op de vechtpartijen afkwamen, hielden zes jongeren in de leeftijd van 14 tot 17 jaar aan.

Op de Diepenhorst vond de politie een zwaargewonde jongen. Hij viel telkens weg en is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Een tweede neergestoken slachtoffer meldde zich later in het ziekenhuis.

Politie, gemeente en scholen overleggen met elkaar om de angel uit het conflict tussen de groepen jongeren te krijgen.