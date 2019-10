Op de Diepenhorst in Rotterdam Zuidwijk is donderdagavond een zwaargewonde man aangetroffen. Het gaat volgens de politie mogelijk om het slachtoffer van een steekpartij die kort daarvoor op de Slinge plaats vond.

Volgens de politie is er nog weinig bekend over de verdere omstandigheden rond de steekpartij. Op Zuid waren in de loop van de avond enkele vechtpartijen, maar of er een verband is met de steekpartij is niet duidelijk.