'Totale kosten gebiedsontwikkeling zonder stadion 1 miljard euro'

Rob de Jong, bestuurder Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas, was donderdag ook aanwezig bij de presentatie van het Masterplan van Feyenoord City. "Ons doel is dat het plan van Feyenoord City er komt", zegt De Jong.

De stichting is al een tijdje bezig met het verwerven van de gronden en de gebouwen die op de plek van Feyenoord City staan. "We zijn met alle eigenaren in gesprek. Met de meeste eigenaren zijn we er al uit", vertelt De Jong. "Een groot deel van de panden hebben we al in eigendom."

1 miljard euro

"We hebben uitgerekend dat, als we heel het programma van het Masterplan maken, een investering van 1 miljard euro nodig zal zijn. Exclusief het nieuwe stadion", zegt De Jong over het prijskaartje voor de gebiedsontwikkeling op Rotterdam-Zuid.

Dat geld moet van de woningen, winkels, horeca, hotels en kantoren komen. "Dat is het geld dat betaald wordt door eindgebruikers en -beleggers", legt De Jong uit. Er is sprake van een voorfinanciering. "We moeten nog zorgen voor het voor financieren van de gronden waarop de gebouwen kunnen worden gebouwd."

Volgens De Jong is er 'ontzettend veel belangstelling' voor Feyenoord City. Zo is Syntrus Achmea als institutioneel belegger geïnteresseerd. "Verder hebben we nog geen afspraken gemaakt, omdat we daar nog niet aan toe zijn", vertelt de bestuurder van Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas.

Geen nieuw stadion? 'Gaan we niet van uit'

Het is overigens nog niet zeker dat het nieuwe stadion van Feyenoord er komt. "We hebben geen alternatief plan ontwikkeld", geeft De Jong toe.

"We hebben wel met de gemeente afgesproken dat we, als het stadion niet haalbaar blijkt te zijn, opnieuw een plan gaan maken met dezelfde gemeente als stichting om te kijken wat er op die plek van het bedachte stadion mogelijk is. Dan gaan we uit van woningbouwprogrammering."

De financiering zou dan niet fout hoeven gaan, benadrukt De Jong. "We hopen er niet op, maar we gaan er niet van uit."