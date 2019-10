Het weer van vandaag: kans op onweer, hagel en windstoten

In de de loop van de ochtend trekken vanuit het zuidwesten stevige buien over de regio met kans op onweer, hagel en windstoten.

Het wordt 14 of 15 graden en vanuit het zuidwesten neemt de wind flink toe. Wel kunnen we later op de dag droogte en af en toe wat zon verwachten.

Vanavond en vannacht trekken enkele buien over de regio. In het oosten is het droger. Het koelt af naar 11 graden en de wind neemt vannacht in kracht af.

Vooruitzichten

Zaterdag is het bewolkt en regenachtig. Pas in de loop van de middag wordt het droog. Bij een matige, en aan zee vrij krachtige, zuidenwind wordt het 13 graden.

Zondag en maandag is het overwegend bewolkt met af en toe regen. Verder is het rustig weer en wordt het 14 graden. Dinsdag en woensdag volgt dan eindelijk een weersverbetering met geregeld zon en blijft het droog. De temperatuur gaat omhoog en woensdag wordt het 17 graden.