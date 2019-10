Restaurant De Wensboom van Rob Geus bestaat twee jaar: 'Ik ben enorm trots'

Restaurant De Wensboom van kok Rob Geus in Barendrecht bestaat twee jaar. Het bedrijf is ook een leer-werkplek voor haar werknemers.

De voormalig presentator van De Smaakpolitie is trots. "Het is natuurlijk een fantastische prestatie. Niet van mij, maar de mensen die hier werken."

"Vijftien werknemers hebben afgelopen jaar niveau één behaald, daar ben ik super trots op. Elke week naar school, huiswerk hadden ze nog nooit gemaakt. En dan zie je dat het zelfvertrouwen best wel is toegenomen." Zijn medewerkers willen nu zelfs door naar een vervolgopleiding. "Dat geeft wel iets aan, dat is heel gaaf."

En er zijn meer mensen die bij Geus in de leer willen. Er is een wachtlijst voor werknemers bij De Wensboom. "Mensen staan in de rij om hier te werken, dat is heel bijzonder. Dat geeft aan dat restaurants als deze nodig zijn."

In gesprek voor meer restaurants

Vanwege de grote vraag naar leerwerkplekken is Geus in gesprek met andere gemeentes, om dit te gaan realiseren. "Ik geloof heilig in dit concept, het is heel sociaal."

En dat merken ook de gasten van restaurant De Wensboom. "Het is gewoon goed hier en ik geniet altijd", vertelt mevrouw Van der Berg. "En ik hoef zelfs niets te doen", lacht ze. Ook over het personeel is zij te spreken. "Ik ben net naar het toilet geweest, staat daar een meisje. Ze geeft mij een arm en loopt zo met mij mee. Dat vind ik zo lief."

De medewerkers van Geus zijn erg blij met hun werkplek. Angelique is een duizendpoot in de keuken. "Ik doe snijwerk, ik help met pannenkoeken bakken en ik sta ook weleens achter de frituur."

Volgens Angelique is de pannenkoek van Gino het beste. Hij vertelt zelf wat er allemaal in zit: "Natuurlijk lekkere gezonde groenten: paprika, ui en champignons. En een lekker gebraden kippie met chilisaus. Smullen!"

Gino werkt al sinds de opening van twee jaar geleden bij De Wensboom. "Ik heb heel veel geleerd, van de mensen en van Rob."